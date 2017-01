Mange øyværinger skeptiske til EØS

I kjølvannet av den nasjonale meningsmålingen som Sentio analyse gjennomførte på oppdrag for Klassekampen og Nationen i høst, bestilte Nei til EU i Sør-Trøndelag en egen meningsmåling om EU og EØS for fylket vårt.

- I tillegg til spørsmål om medlemskap ønsket vi å ta med et spørsmål om EØS versus handelsavtale, som Nei til EU sentralt tidligere har pleid å få med i nasjonale meningsmålinger, men som de valgte å ikke gjøre denne gangen, forteller fylkesleder i Sør-Trøndelag Nei til EU, Marit Sandtrø.

Av de spurte i vår fylke, var sa hele 67 prosent nei til norsk EU-medlemsskap, me kun 20 prosent sa ja.

Den nasjonale undersøkelsen viste også at det er et klart flertall på 53 prosent som er for EØS-avtalen, mens 29 prosent er mot.

Handelsavtale

- Vår undersøkelse viser at dersom alternativet til EØS-avtalen er en handelsavtale, vil 24 prosent si ja til EØS og 38 prosent si ja til en handelsavtale, opplyser Sandtrø.

38 prosent svarte “vet ikke”

Øyregionen

Resultatene av undersøkelsen er også brutt ned på kjønn, alder, partipolitisk preferanse og distriktene i fylket.

Der går det fram at 16 prosent av de spurte i vår region, Hitra, Frøya og Snillfjord, ville stemt ja til EØS-avtalen, mens hele 43 prosent kunne tenke seg en handelsavtale.

41 prosent av øyværingene var usikre, og svarte “Vet ikke” på spørsmålet om man øsker EØS-avtale eller handelsavtale.

Marit Sandtrø forteller at de vil gjennomføre en slik meningsmåling for vårt fylke minst èn gang til i løpet av 2017.