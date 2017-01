Stor konsert med unge sangere

Frøyværingene er kjent for å forlate lokalet så snart en konsert er over, skrev lokalavisa etter at koret ved Frøya videregående skole holdt konsert i 2004.. Først etter to ekstranummer reiste publikum seg motvillig fra plassene sine.

Dette skrev vår medarbeider Bjørg Støen om konserten:

Det er ikke rart at publikum gjerne ville høre enda mer. For Elin Strandheim som er dirigent for kor- og vokalelevene ved Frøya videregående skole hadde tydeligvis gjort en kjempejobb med elevene sine.

Og hennes glød for sang så ut til å ha smittet over på de unge som har sang som valgfag. Derfor var det både høy musikalsk kvalitet og stor sangglede som preget konserten.

Rundt 40 elever har hatt kor som valgfag det siste skoleåret og 13-14 elever har vært deltakere i vokalgruppa. Om noen tror at de som har valgt kor som valgfag har gjort det fordi de ikke fant noe annet de ville bruke valgfagtimene på, må tro om igjen. Eller så er det den alltid like engasjerte Elin Strandheim som har fått dem til å storkose seg med dette faget. For maken til blide ansikter blant ei elevgruppe må vi kanskje lete lenge etter. Publikum var aldri i tvil om at ungdommene trivdes med å stå på scenen og synge.

Struttende av selvtillit fulgte de konsentrert dirigent Elins bevegelser, mens smilene lyste fra ansiktene deres. Elin sprudlet slik hun alltid gjør, og bak pianoet så det ut til at Maciej Karpinski også koste seg. Uhøytidelig, men fengende og underholdende kan det i korthet sies at konserten var.

Publikum fikk både korsang, duetter og solistinnslag. Sanger på norsk og engelsk, fra Jan ggum til Halvdan Sivertsen, Beatles og Abba. Noen av sangerne har vi hørt mange ganger før, andre noe sjeldnere. Men alle gjorde seg positivt bemerket med gode stemmer og iver for det de holder på med. Elevenes framføring av Geirr Lystrups «Honninghumla» skapte sommerstemning og gjorde alle i salen i ekstra godt humør, og var også et av de to nummerne koret måtte framføre to ganger, før publikum motvillig lot koret få lov til å avslutte konserten.