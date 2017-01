Våren 2015 ble det bestemt at FM-nettet skulle erstattes med DAB-nett for radio. Norge blir dermed det første landet i verden hvor radioen blir heldigital. FM-nettet slukkes nå region for region, og 8. februar står Trøndelag for tur.

Lav pågang så langt

Daglig leder ved bilverkstedet Autosentrum i Fillan, Stig Wraalsen, sier pågangen om oppgradering av radio i bilen har uteblitt så langt.

- Det er noen som har installert DAB-radio i bilen, men per i dag er det ikke veldig mange. Jeg vil nok tro at det "smeller" når det blir mørkt, sier Wraalsen før han fortsetter:

- Prosessen er ganske enkel på de fleste bilene, så stor pågang er ikke noe problem for oss.

Flere alternativer

I utgangspunktet er DAB-radioen ment å erstatte FM-radioen, men det betyr ikke at det er den eneste muligheten for å lytte til radio. I tillegg til å kjøpe en helt ny radio har du tre andre alternativer: