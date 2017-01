Emilies hus avvikler - Livlige Rom kommer inn

Emilies hus, interiørbutikken på Stjernesenteret på Sistranda, vil bli avviklet i løpet av februar. Det forteller hovedaksjonærene Valborg Bekken og Stig Bremnes til Frøya.no.

De forteller også at det som i dag er en ren nettbutikk, Livlige Rom, komme inn i lokalene.

- Vi har over lang tid vurdert hva vi skal gjøre med tanke på Emilies Hus. Jeg og Valborg, som er hovedaksjonærer, har ikke kapasitet til å bidra i driften så mye som vi skulle ønske. Så da føler vi at det er riktig å overlate lokalene til Livlige Rom, som på kort tid har opparbeidet seg en stor mengde følgere på sosiale medier og som har nettbutikken oppe å gå, sier Stig Bremnes til Frøya.no

Livlige Rom har eksistert i tre år som nettbutikk drevet av Rakel Ølstøren. I høst gikk hun sammen med Vibeke Ølstøren og stiftet et AS for å utvikle butikken videre.