32 husstander fortsatt strømløse, sykehjemmet uten telefon

58 husstander i området Hamarvika var strømløse tirsdag formiddag etter lynnedslag på morgenkvisten. Det forteller kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønder-Energi til lokalavisa Hitra-Frøya. Ennå ved 13-tida er fortsatt 32 husstander uten strøm.

- En sikring har blitt ødelagt av lynet. Det jobbes for å rette feilen, opplyser Wuttudal.

Frøya kommune melder at lynnedslag på Hamarvika også har ført til at Frøya sykehjem for tida er uten telefon og mobildekning.

- Det jobbes med å rette feilen, forteller assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland klokka 12:10.

- Tjenesten kan nås på telefon 90 66 95 01 og 72 46 36 00, opplyser Sandvik Meland.

Oppdatert klokka 13:

I følge Tore Wuttudal i Trønderenergi er det en ødelagt strømtransformator som er årsaken til at husstandene nå står uten strøm.

- Lynet har ødelagt en transformator i området. Skadene er såpass store at det vil ta alt fra 1-2 timer før alle husstandene får tilbake strømmen, sier Wuttudal ved 13-tida, før han fortsetter:

- På det verste sto 58 husstander uten strøm, dette er nå redusert til 32 og som sagt vil det ta litt tid før disse får tilbake strømmen igjen.