58 husstander strømløse, sykehjemmet uten telefon

58 husstander i området Hamarvika er strømløse tirsdag formiddag etter lynnedslag på morgenkvisten. Det forteller kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønder-Energi til lokalavisa Hitra-Frøya.

- En sikring har blitt ødelagt av lynet. Det jobbes for å rette feilen, opplyser Wuttudal.

Det er 58 husstander som er påvirket av reparasjonsarbeidet som nå pågår.

Frøya kommune melder at lynnedslag på Hamarvika også har ført til at Frøya sykehjem for tida er uten telefon og mobildekning.

- Det jobbes med å rette feilen, forteller assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland klokka 12:10.

- Tjenesten kan nås på telefon 90 66 95 01 og 72 46 36 00, opplyser Sandvik Meland.