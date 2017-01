Har passert 40 søknader om nytt, gratis baderom

Prosjektlederne Åshild Landevaag og Sten-Egil Røvik har så langt mottatt i overkant av 40 søknader fra håpefulle øyværinger som vil pusse opp badet sitt på Tid for Rom-sponsorenes regning.

- Vi har ikke fin-lest og fin-telt søknadene, men det virker som det er mange baderom som trenger oppussing, ja, sier interiørarkitekt Åshild Landevaag fra Landevaag Interiørdesign med et smil.

Sammen med Sten-Egil Røvik fra lokalavisa Hitra-Frøyas markedsavdeling leder hun prosjektet som i løpet av vinteren skal gi en abonnent av Hitra-Frøya splitter nytt bad. Et arbeidslag av lokale entreprenører og sponsorer finansierer og utfører hele oppussingsjobben hjemme hos vinneren. Søknadsfristen er 10. januar. Da vil en håndverker-jury plukke ut ett av badene og sette igang arbeidet.

- Noen søker på vegne av sitt eget bad, andre søker på vegne av venner de mener bør få nytt bad. Vi vil gjerne ha enda flere søknader, sier Landevaag noen få dager før søknadsfristen utløper.

Pusser opp badet til en HF-leser - helt gratis Markedsavdelinga i lokalavisa og en rekke lokale håndverkere går sammen om et nytt, stort oppussings-prosjekt.

Leserne skal kunne følge med

Prosjektet Tid for Rom er dratt i gang av markedsavdelinga i lokalavisa Hitra-Frøya og kjøres i samarbeid med Landevaag Interiørdesign AS. Konseptet er kjent fra TV - nå kommer det i lokalt format. Leserne skal kunne følge det valgte prosjektet og framdriften gjennom sponsede tekster, bilder og videofilmer - såkalt content marketing. Lokale snekkere, rørleggere, elektrikere, eiendomsmeglere og banken er med for å sikre fagmessig gjennomføring.

Vinnerprosjektet blir plukket blant en av husstandene som abonnerer på Hitra-Frøya/HF+.

- Hva er dere på jakt etter?

- Vi har ikke lagt noen føringer. Eneste vi har sagt, er at det skal være et bad. Bad er som regel det dyreste rommet å pusse opp, det rommet flest kvier seg for å gå i gang med, og også det rommet det er viktigst å gå gjort på fagmessig riktig måte, da det ligger vesentlige krav til utførelsen, sier de to.

- Hva ligger i dette for avisa?

- Det handler om å engasjere folk. Her kan man melde opp sin tante eller kompisen, eller god venn, eller seg selv. Det eneste vi trenger er noen bilder av badet og en kortfattet begrunnelse om hvorfor håndverkerne bør velge akkurat dette rommet, forteller Røvik.

Les mer om prosjektet og hva søknaden skal inneholde på tid-for-rom.no

Huseieren skal "dulles" med

Mens arbeidet står på, skal huseieren "dulles" med. Sponsorene av Tid for rom leverer også hotellopphold for vinneren, samt mat og kulturopplevelser.

- Vi gjør rett og slett vinneren til turist i egen grend mens baderommet hjemme gjennomgår en intensiv oppussing, sier Røvik.

Og ikke nok med det; det vil bli gjort verdivurdering av boligen før man begynner og i ettertid.

- Vi håper at prosjektet også kan vise at det skal lønne seg å gjøre ting ordentlig, lønne seg å bruke fagfolk og få nødvendig dokumentasjon i bakkant. Og med en verdivurdering på toppen av det hele, ser man også hva man har vunnet på prosjektet, i tillegg til selve arbeidet og varene, da. Her snakker vi fort om en verdi på en kvart million kroner, sier Landevaag og Røvik.