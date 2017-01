- De gjør en forbilledlig innsats, men vi har ikke penger til å støtte

Evelyn Sandvik Pettersen drar i februar på sin femte tur som frivillig hjelpearbeider til Hellas for å jobbe i en flyktningleir. Denne gangen har hun søkt Frøya kommune om støtte til frivilligarbeidet.

- Det er ikke tvil om at den frivillige innsatsen som Pettersen m. flere gjør for flykninger på Chios er fantastisk og forbilledlig! Når det kommer til støtte av slike prosjekter, har Frøya kommune dessverre ikke avsatt midler til støtte til frivililgarbeidet. Rådmann innstiller derfor på at søknaden avslås, skriver rådmannen til politikerne, som behandler saken i formannskapet neste uke.

I søknaden skriver Evelyn Pettersen at de skal jobbe i en flyktningeleir på Chios, der 900 mennesker bor, og venter på svar vedrørende sin fremtid.

- Noen har vært der over ni måneder. Våre oppgaver er utdeling av mat tre ganger om dagen, utdeling av klær og sko, samt aktiviteter for barn og unge. Reise, opphold, mat og leiebil må vi koste selv, i tillegg til evnt. tapt arbeidsfortjeneste. Vi ønsker også å kunne kjøpe inn noe av det som trengs i leiren. På vår siste tur fikk hele leiren vintersko, sponset av bedrifter og private over hele Norge. Det er vinter i Hellas nå, hvilket betyr temperaturer ned mot null, vind og regn. I forbindelse med neste tur, vil vi spørre om Dere har mulighet til å støtte vårt frivilligarbeid i Hellas. På forhånd tusen takk, skriver Pettersen i søknaden.

Lokalavisa Hitra-Frøya har flere ganger omtalt frivillig-turene til Pettersen og reisefølget av øyværinger har hatt for å bidra til å håndtere flyktningstrømmen ved Middelhavet.

- For min del følte jeg ikke at jeg ble ferdig sist, og det vil man kanskje aldri bli. Men jeg har sett at det er mulig å hjelpe, selv om det krever planlegging både i forhold til hjem og til jobb. Ønsket om å hjelpe sitter i både meg og Anja, og dette blir sikkert ikke den siste turen vår, sa Evelyn til lokalavisa da hun og datteren Anja kom hjem fra en tur i fjor.