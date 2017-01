Facebook-engasjement skal skaffe reisepenger til Evelyn

I går sendte kommuneadministrasjonen i Frøya ut sine anbefalinger til formannskapsmøtet kommende uke. Der innstilles det blant annet å si nei til å bidra med støtte til Evelyn Sandvik Pettersen og reisefølget, som for femte gang på frivillig basis drar til Hellas for å hjelpe til i en flykningleir.

Etter at saken ble kjent på lokalavisas nettsider har engasjementet løftet seg blant mange. Nå deles reisefølgets Vipps-konto på Facebook med oppfordring med å bidra. Som Rita Hovde, en av de engasjerte, skriver på lokalavisas Facebook-vegg:

"Legg ut et kontonr! Jeg og andre har nok heller ikke budsjettert med dette, men mange tar sikkert litt av det de har for å bidra allikevel."

- Skuffa over kommunen

Evelyns datter og medreisende, Anja Sandvik, har en Vippskonto, som nå deles på det sosiale mediet. Aksjonens kontonummer på pengedelings-tjenesten er 47759818.

Blant dem som har engasjert seg, er lokalpolitiker Grethe Cassandra Nordheim (MDG).

- Jeg er bare Facebook-aktivist nå. Vipps-kontoen er Evelyn sin. Men jeg ble mildt sagt skuffa over kommunen i denne saken, sier Grethe Cassandra Nordheim til Hitra-Frøya. På sin egen Facebook-side har hun også delt artikkelen og oppfordrer folk til å bruke kontoen som er opprettet for formålet. Her skriver hun:

"Siden jeg tydeligvis tilhører en kommune som foretrekker å bruke penger på festmiddag for noen få fremfor å hjelpe, deles dette! Om noen har lyst til å støtte har de vipps 47759818"

Takker for engasjementet

Evelyn Pettersen har brukt lokalavisas Facebook-vegg til å takke for engasjementet.

- Var ikke helt klar over at dette var en en mediesak; men i dette tilfellet er all oppmerksomhet positivt. Så, tusen takk for engasjementet og støtten alle sammen, skriver Pettersen.

Eks-ordfører Øyvind Johansen, som før jul sa til Hitra-Frøya at han trekker seg fra Arbeiderpartiet i protest mot at partiet har gitt økonomisk støtte til åpningsfesten til Helhetlig idrettspark, tar i dag til orde for heller å gi pengene til Evelyn og flyktningene.

- Gi de 50.000 til åpningsfesten for idrettsparken til Evelyn Pettersens arbeid for flyktninger, sier Johansen til froya.no.

Formannskapet skal behandle saken 10. januar.