Nye lokaler for El-Konsult

Ketil M. Skaget i hovedentreprenørfirmaet Byggmetall AS mener de er godt i rute med bygginga av nybygget til elektroinstallasjonsfirmaet El-Konsult ved Dolmsundbrua. Skaget sier det er planlagt innflytting i april.

- Slik det ser ut i dag kan jeg ikke se for meg at det vil ta lengre tid enn planlagt å fullføre byggingen, sier Skaget.

Hitra-Frøya kunne i oktober melde at El-konsult hadde vokst seg for store for lokalene sine, og var godt i gang med planlegging av nye. I løpet av tre måneder skal de starte arbeidshverdagen i det nye bygget i Dolmsundveien på Dolmøya.

Tre ganger så stort

Det nye bygget blir omtrent tre ganger så stort som lokalene de holder til i per i dag, og i følge daglig leder i El-Konsult, Erik Knutshaug, er det på høy tid med en oppgradering da bedriften har vokst fra seks til 27 ansatte.