Sverre Johansen i Dalpro Gårdsmat kan knapt tro at de har vunnet sitt fjerde gull i den prestisjefylte kåringen «Det norske måltid».

Fredag kveld når lokalavisa Sverre på telefon i fra Stavanger, ikke lenge etter at Dalpro har blitt utropt som vinner av sin kategori med Villsauskank fra Frøya.

- Det er helt fantastisk, jubler Johansen og legger til at han hadde en litt dårlig følelse i forkant.

Vant med et godt produkt

- Jeg trodde ikke vi skulle vinne på ny. Det samme tenkte jeg da vi vant gull for andre og tredje gang, men en fjerde seier i Det norske måltid hadde jeg ikke trodd skulle gå. Men så skjer det likevel og det er helt utrolig.

Johansen sier de er i tøff konkurranse med dyktige produsenter fra hele det langstrakte land gjennom kåringen, - men juryen har sett bort i fra at vi har vunnet tidligere og lar produktet tale for seg.

Takk øyværingene

Sverre Johansen ønsker å benytte anledningen til å rette en stor takk til flere.

- Jeg vil takke villsauprodusentene for at de leverer råvarer av ytterste kvalitet, kollegaene mine og deltakerne i vekstbedriften Dalpro gårdsmat. Og ikke minst lærere og elever på Guri Kunna vgs, avdeling Frøya som har inspirert meg med et krydder basert på tang og tare som vi har brukt på villsauskanken.

- Tilgangen på råvarene vi har i øyriket syr vi sammen til å bli et produkt som kokker og dommere synes er fantastisk. Det er helt eventyrlig å vinne igjen!