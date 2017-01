Gikk til topps med villsauskank fra Frøya

Landets beste matprodukt og råvarer ble fredag kveld kåret under finalen av «Det norske måltid» i Stavanger.

Dalpro Gårdsmat representerte øyregionen nok en gang i den prestisjefylte kåringen og konkurrerte i kategorien «årets kjøtt foredlet» med langtidskokt villsauskank fra Frøya.

Omtrent klokka 21.15 ble det klart at vekstbedriften Dalpro har vunnet sin fjerde pris i rekken under "Det norske måltid". De har tidligere vunnet med hjort flatbiff, sadel fra lam og fenalår.

Tare understreker særpreget

Ellen Johansen, lærer ved Guri Kunna vgs. kunne tidligere i dag (fredag) stolt fortelle lokalavisa at villsauskanken er krydret med et tarekrydder utviklet fra en elevbedrift innen restaurant og matfag.

- Jeg synes det er kjempespennende at tang og tare blir brukt mer i matlaging. Det er fantastisk at Dalpro har valgt å bruket krydderet på et så flott produkt som villsauskanken faktisk er.

Sverre Johansen fra Dalpro Gårdsmat mener tarekrydderet understreker kjøttets særpreg.

Krydderet forsterker den naturlige smaken av villsauen. Nå blir det spennende å se hva juryen mener. Jeg har ingen forhåpninger for i kveld, men er veldig spent, fortalte Sverre Johansen på telefon fra Stavanger fredag formiddag.

En tydelig geografisk tilhørighet

Juryens begrunnelse for at gullet skulle gå til Dalpro gårdsmat lyder slik:

Vinneren har laget et fortreffelig produkt med en tydelig geografisk tilhørighet der denne tilhørigheten gjenspeiler seg både i historiefortellingen rundt produktet, råvarene som er brukt og ikke minst smaken. Vinnerproduktet er et eksempel på hvordan en spenstig idé og god innsats fra produsentens side kan gi forbrukeren moderne og brukervennlige produkter med unik smak basert på tradisjonsrike råvarer.

Lokalavisa kommer tilbake med kommentarer i fra vinnerne utover kvelden.