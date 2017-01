21.mars tar Rema 1000 Frøya over tjenesten ”Post i butikk”. Det gjør de etter å ha vunnet en anbudsrunde på dette og tar over Post i butikk etter konkurrerende dagligvarebutikk Kiwi på Sistranda.

En stor jobb foran seg

- Vi gleder oss veldig til å kunne gi dette servicetilbudet ved vår butikk, forteller en glad Lotte Gjertsen som sammen med ektemann Joakim Gjertsen tok over driften av dagligvarebutikken Rema 1000 Frøya på Kysthaven i fjor sommer.

Hun forteller at de to har snakket mye om hvor gøy det har vært å komme ferske fra byen og sørfra, og blitt tatt godt i mot på Frøya.

- Vi har blitt tatt i mot på en eksepsjonell måte som motiverer oss, det gjør at vi tør å satse og utvide butikkdriften vår som helhet.

Som ansvarlig for Post i butikk på Rema 1000 Frøya, sier Lotte at det skal bli spennende å sette seg inn i alt som kreves i forhold til Postens retningslinjer for å kunne drive Post i butikk.

- Vi har en stor jobb foran oss med å lære alt, men vi håper at kundene er tålmodige om vi snubler litt i starten, smiler Gjertsen.

Trekkplaster til Kysthaven

- Hva betyr det for dere å få Post i butikk?

- Det betyr ekstremt mye. Personlig tenker jeg at Stjernesenteret blant annet har tipping og Vinmonopolet som trekkplaster, og nå får vi Post i butikk her på Kysthaven.

Lotte sier de ser ut fra handlemønsteret at prisforskjellene ikke har så mye å si for kundene, de handler der det er mest lettvindt for dem.

- Vi håper selvfølgelig at vi skal få en kundevekst ut av dette. Nå får kundene en ekstra grunn til å komme innom oss.

”Æ”

Denne uka ble i tillegg Rema 1000s nye og mye omtalte app "Æ" lansert.

- Vi står i en brytningstid hvor det skjer spennende ting. Derfor er Joakim og jeg veldig positive og entusiastiske over tiden som kommer. Vi føler vi utvikler oss i riktig retning.