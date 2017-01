Nominert til Spellemannspris for tredje året på rad

Torsdag ble listen over de nominerte artistene til årets Spellemannspris offentliggjort og under kategorien samtid finner man øyværingen Anita Kaasbøll som dermed er nominert til den annerkjente, norske versjonen av ”Grammy Awards” for tredje året på rad.

Trondheim Voices

Anita Kaasbøll er oppvokst på Fillan, men flyttet til byen for å gå musikklinja ved Heimdal videregående da hun var 16. Etter dette utdannet hun seg som jazzsanger ved musikk-konservatoriet.

Hun er i år nominert til Spellemannsprisen som en del av det grensesprengende vokalensemblet Trondheim Voices. De består av til sammen ti solovokalister som alle har spesialisert seg innen forskjellige typer improvisasjon, skriver de på sin egen hjemmeside.

Videre forteller de at de stadig utfordrer og forandrer rammeverket for hvordan et vokalensemble kan produsere lydkunst gjennom improvisasjon, bevegelse, ulike omgivelser og ny teknologi.

On Anodyne

Trondheim Voices er sammen med Jon Balke og perkusjonsgruppen Batagraf nominerte til samtidsprisen for albumet ” On Anodyne”.

"On Anodyne" er Balkes bestillingsverk for vokalensemblet Trondheim Voices og perkusjonsgruppen Batagraf, bygget på diktet «Anodyne» av den amerikanske poeten Yusef Komunyakaa.

Anitas vokal gir anmelderen frysninger Bladed og ubestridt leder Anita Kaasbøll høster strålende kritiker for sitt siste album.

Verket – en suite for 9 stemmer og 4 perkusjonister – ble urfremført under Molde Jazzfestival i 2011. Anodyne betyr smertestillende, beroligende, og stykket handler om å lindre smerte. Konserten i Molde ble gjennomført 23. juli, nedtonet og vakkert, i respekt for ofrene fra dagen før – en av de mørkeste dagene i norsk historie. Verket er inspirert av afrikansk woloff-tradisjon. Balke har tatt utgangspunkt i Trondheim Voices lek med stemmens uendelige muligheter og harmoniske rikdom og Batagrafs rytmiske flettverk, skriver utgiver Grappa musikkforlag om platen.

En ære å bli nominert

Spellemannprisen deles ut til norske musikere som har utmerket seg i det foregående år.

Anita Kaasbøll var også nominert i fjor til Spellemannspris i samme kategori, men da med bandet Song Circus og deres debutalbum «Anatomy of Sound». De vant ikke pris, men det gjorde for øvrig tre andre øyværinger da ”Gluntan” vant Spellemann i kategorien Årets Danseband.

I forkant prisutdelingen kunne Anita fortelle lokalavisa Hitra-Frøya at det var utrolig hyggelig og en ære å bli nominert til Spellemannspris.

- Det er mye hardt arbeid, blod, svette og tårer som ligger bak ei plate, og da er det ekstra deilig å se at også andre verdsetter arbeidet vi har lagt ned.

Om Anita Kaasbøll og Trondheim Voices blir å ta Spellemannsprisen hjem denne gang, får vi svar på når prisene deles ut for 44. gang den 28. januar i Oslo.

