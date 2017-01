Ny trailer utfor veien

Klokka 21.20 kunne politiet fortelle at nok en trailer har kjørt av veien fredag kveld.

Denne gang ved Gjølmekrysset og avkjøringen i retning Agdenes og øyregionen.

Statens Vegvesen, Vegtrafikksentralen Midt melder via Facebook at de har mottatt svært mange telefoner om forholdene og ønsker å informere om at alt tilgjengelig mannskap er ute på veiene.

De opplyser også at Rv39 Gjølme til Fv 714 Våvatnet er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold og bilberging.