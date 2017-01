Statens Vegvesen Midt meldte like etter klokka 22.00 lørdag kveld at Frøyatunnelen var stengt.

Grunnen til stengingen var at de hadde fått melding om at et juletre sto oppreist midt inne i tunnelen.

Entreprenøren har fått ryddet ut juletreet og tunnelen er åpen for trafikk igjen.