Frøyværing driver populær bar i New York

Som 16-17-åring flyttet hun fra Frøya til fordel for Svartlamon i Trondheim. Etter noen år som punker på Svartlamon reiste hun til New York på kunststipend.

Da hun kom til New York for 20 år siden fant hun fort ut at hun ikke ville bruke pengene sine på et lite rom i datidens "trygge" Manhattan. Tone Johansen kastet seg inn i en taxi og flyttet til Red Hook i Brooklyn. Et beryktet farlig nabolag hun beskriver som et strøk ingen ville bo i.

- Det var mye kriminalitet og generell elendighet. Nabolaget var rett og slett for farlig til å bo i. Det var styrt av kriminelle gjenger, fastslår bareieren i et intervju gjort med Kulturrom.

Hun påpeker at hun aldri ble særlig redd av nabolaget, mye på grunn av at hun alltid har bodd i de værste strøkene tidligere, og som hun sier var hun jo fra Frøya. Hun måtte bosette seg nært sjøen.

Besøk av Lady Gaga

Baren har etter hvert opparbeidet seg et godt rykte og det holdes ofte konserter av kjente og etablerte musikere der. Smokey Hormel holder ofte konserter i lokalene, i tillegg nevner Johansen også at Norah Jones har opptrådt.

For omtrent en måned siden hadde frøyværingen celebert selskap da selveste Lady Gaga hadde fotoshoot i lokalene.

