Preben har praksis i lokalavisa

- Jeg synes journalistikk er veldig spennende. Som journalist må man være både nysgjerrig og kritisk. Jeg får i alle fall høre fra mor at jeg er kritisk, og det kommer godt med i dette yrket. Men det er nok også en egenskap jeg har arvet fra henne, smiler Witry.

Ukjent terreng

Han hadde ikke vært på verken Hitra eller Frøya før han tok til på praksisperioden i begynnelsen av januar. Men han var veldig klar for å komme til et nytt sted.

- Det er en estetisk vakker natur her. Jeg er bevisst på naturen, og den er viktig for meg med tanke på fritidsinteressene mine. Jakt, fiske og dykking er hobbyer jeg setter høyt. Jeg har også merket meg at hjort og laks står sterk her i øyriket. Og flåtten. Jeg er skeptisk til flåtten og er derfor glad for at jeg ikke har praksis i flåttsesongen.

- Alle møter meg med åpenhet

Men om han er mindre begeistret for flåtten, er han udelt positiv til øyfolket.

- Jeg har ikke møtt et eneste utrivelig menneske på øyene her. Alle møter meg med åpenhet, sier Preben Fonn Witry.