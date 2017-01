Gir ikke kommunale penger - men oppfordrer politikerne til å gi penger privat

- Det er en veldig god sak, og de involverte gjør en imponerende innsats. At det ikke er avsatt penger til frivillig arbeid i budsjettet, synes jeg er en dårlig unskyldning. Det bevilges ofte penger til ting som ikke står i budsjettet, sa Arvid Hammernes (V)

Saken gjaldt Evelyn Sandvik Pettersens søknad om støtte til den neste reisen hun skal på til Hellas. Hun planlegger sin tredje tur for å drive frivilligarbeid med båtflyktninger som kommer i land i Hellas.

Rådmannen fikk kritikk for å ha levert et dårlig saksframlegg, der hun anbefaler at kommunen ikke gir støtte.

Hun beklaget dette, og forklarte forslaget om avslag med at det å bevilge penger til private kunne få konsekvenser i form av presedens.

Kristin Reppe Storø mente det var vanskelig å bevilge kommunale penger, og viste til at det er mange som gjør en stor frivillig innsats, og at dette vil skape presedens. Hun luftet i stedet at formannskap ga dagens møtegodtgjørelse i støtte.

Alle formannskapsmedlemmene ønsket å finne en måte å støtte tiltaket, uten at dette skaper presedens. Begge gruppene valgte å ta gruppemøte.

Borgerlig gruppe foreslo til slutt at det blir bevilget 20.000 kroner som en engangssum.

Arbeiderpartigruppen kom til at det ble feil å bevilge pengene. De viste til at kommunen også tidligere har fått søknader fra enkeltpersoner, og at disse var avslått administrativt. De viste til at dette da ville bli forskjellsbehandling. I stedet ville de oppfordre formannskapets medlemmer til å gi en privat sum til kronerullingen som er satt i gang for turen. Det var dette forslaget som fikk flertall.