Knarrlagsund Byggvare til topps i stor konkurranse

Spillereglene for konkurransen var at de forskjellige bedriftene skulle spille inn en film av et rytmisk trommenummer. Nummeret skulle gjennomføres ved hjelp av redskaper og materialet. Deretter ble bidragene i konkurransen målt på kreativitet, engasjement og innsats.

Lengden på videoen skulle være fra 10-30 sekunder.

Konkurrerte mot 250 butikker

Knarrlagsund Byggvare konkurrerte mot 250 andre butikker, og med to dagers arbeid på videoen kunne de stolt kalle seg vinner av konkurransen - og en splitter ny PlayStation 4 med karaokespill inkludert.

- En ny PlayStation i lokalene kommer godt med. Den nye regelen på huset er hver uke skal en ny ansatt åpne uken med en selvvalgt sang, ler innkjøps- og kategoriansvarlig Alf Roar Strømsvik Olsen.

Reklamevideosnutten kan du se ved å klikke på hovedbildet i denne artikkelen