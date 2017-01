Vil renovere bygget så det blir en pryd for bygda

Dolm Invest DA, ved Sverre Hermanstad, har tilbydt Frøya kommune å kjøpe en eiendom på Sistranda. Dette er eiendommen ved avkjørselen til Sistranda barnehage, rett overfor Frøya farge. Bygget har vært tema i komunen flere ganger tidligere. Det er tidligere eid av Triangelstiftelsen, et selskap Sigbjørn Larsen styrte, og han gjorde også initiativ for å selge eiendom og bygg til kommunen.

Dolm Invest skriver i sitt brev til kommunen at de har kjøpt eiendommen for 2 millioner kroner. De tilbyr kommunen å kjøpe for pålydende. Selskapet legger fram to alternativer for eiendommen. Hvis ikke kommunen kjøper vil de bygge om:

"Dette innebærer å flytte hovedinngangen til nordveggen av bygget mv. renovere det «ytre skall», slik at bygget får et moderne utseende og blir en pryd for bygda," skriver de.

Et enstemmig formannskap vedtok i dag ikke å kjøpe eiendommen.