Lær mer om den største gruppen tilflyttere i øyriket

Lørdag 21.januar arrangeres det Polsk-norsk kulturdag på Kystmuseet i Fillan. I løpet av arrangementet blir det polske smaksprøver. Det blir quiz, musikk, dumplingverksted og mye mer.

Polsk frøyadag Sang, dikt og en introduksjon av Polen og landets kultur sto på programmet da Frøya frivillighetssentral inviterte til Polsk Frøyadag i dag.

Arrangementet er i regi Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hitra kommune og Polsk-norsk kulturforening Frøya.

Det koster 50,- for voksne å delta på kulturdagen, mens barn har gratis inngang.

Arrangørene legger til at at polakker er den største utenlandske gruppen tilflyttere til øyregionen og at dette blir en fin måte å se, smake og lære litt mer om Polen og våre nye øyværinger.

- Alle er hjertelig velkommen!