Morgendagens jenter og gutter imponerte

Hitramosjonistene løp inn til 39.plass i St.Olavsloppet sommeren 2004. Laget forbedret både tiden fra året før og plasseringen - det til tross for at to av de beste løperne ikke var disponible.

Men "morgendagens jenter og gutter" i friidrettsklubben imponerte. Jentene og guttene vartet opp med gode etappetider. I tillegg holdt veteranene stor fart.

Dette er artikkelen i lokalavisa etter "Loppet2 i 2004:

Erling Svankild er en av de som fortsatt har krutt i beina. Kvenvær-milslukeren holdt stor fart da han var i aksjon på svensk side. Kjølsø synes det er flott at ungdommene og veteranene kan løpe på samme lag.

Flesteparten som løp for Hitramosjonistene er under 15 eller over 50 år. Roy Karlsen tilhører ikke den kategorien. Roy hadde for øvrig 21.beste etappetid den første dagen. Da tilbakela Hitramosjonistene 111 kilometer.

INNSPURTEN

Marius Brevik hadde mange hitterværinger på slep da han løp i mål i Trondheim. 13-åringen fikk æren av å avslutte i år. Marius er helt sikkert en løper vi får høre mer om i årene som kommer. Den unge tenåringen var en viktig bidragsyter da stafettsnora ble flyttet fra Østersund til Trondheim. Hitramosjonistene hadde en rekordstor tropp i år.

-Vi hadde faktisk så mange løpere at samtlige fikk kviledager underveis. Det var ikke slik på slutten av åtti og nittitallet.

Da var det hard slitasje på Leif Eriksen, Einar Svankild og de andre som var med. Det er moro at de fortsatt holder koken. Jeg tror vi kan få et slagkraftig lag om noen år dersom flesteparten fortsetter.

St.Olavsloppet er først og fremst et sosialt mål. Men det er moro å sammenligne tider og plasseringer, sa Jan Kjølsø til Hitra-Frøya.

STYRKER MILJØET OG LAGFØLELSEN

Den tidligere toppløperenviste på åpningsetappen at han er godt trent. Han løp også på lørdag da Kenneth Stensen innledet for hitterværingene. Han vekslet med Svein Jarle Slenes.

De neste etappene var det Nils Jacob Kjølsø, Roy Karlsen, Jan Trygve Kjølsø, Mari Moen Slenes, Jan Kjølsø, Steffen Bremvåg, Rolf Karlsen, Per Gunnar Knutshaug og Marius Brevik som tok seg av.

Etter innkomsten benyttet en god del muligheten til å løse på stive muskler i Pirbadet. Kjølsø føler at miljøet og lagfølelsen i Hitra Friidrettsklubb har blitt styrket.

-Dette er først og fremst et miljøtiltak. Både for gammel og ung er det inspirerende at vi kan ha et felles satsingsmål. Det betyr litt at vi bor bra. I år var det færre damer med på turen.

Dermed ble det litt mindre oppdisking. Men vi har klart ossbra allikevel, sa Kjølsø.