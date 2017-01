Blokkerte containere med vilje

På Sandstad er det satt opp to containere som blant annet hytteboere kan kaste søppel i. Da Rån Eiendom AS kjøpte eiendommen tok de kontakt med Hamos Gjenvinning for å få på plass en leieavtale av grunnen. Responsen fra Hamos har uteblitt, og Rån Eiendom har satt opp gjerdet inntil det blir enighet med Hamos Forvaltning om en leieavtale.

Halvt år uten svar

- Hamos betaler ikke leie for grunnen containerne deres står på. Jeg har tatt kontakt med de tidligere, men jeg har ikke fått noen respons. Jeg tok kontakt med de så tidlig som i sommer, men har ikke hørt noe mer. Det var derfor jeg satte opp gjerdet, rett og slett for at de skal komme på banen, sier Erik Ranheim, daglig leder i Rån Eiendom AS.