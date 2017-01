Frøyafestivalen fortsetter

Det blir en ny Frøyafestival i 2017, det kunne festivalsjef Hallbjørn Stenhaug bekrefte til froya.no onsdag.

Festivalen vil som vanlig arrangeres den første helga i august.

Slipper snart de første artistnavnene

Festivalen feiret ti år i fjor og Stenhaug kunne i forbindelse med jubileet fortelle lokalavisa at de er stolte over å være en festival som tilbyr kvalitetsmusikk som igjen favner flere generasjoner.

Opp gjennom årene har det vært flere store artistnavn på plakaten samt noen mer ukjente, og flere lokale artister har også fått prøvd seg på festivalscenen.

Vi nevner blant annet Vamp, Boney M, Åge Aleksandersen og sambandet, Kaizers Orchestra, Karpe Diem, De Lillos, Johnny Logan, Di Derre, Violet Road, Bjørn Eidsvåg og Anders Jektvik. Pluss mange flere.

Til froya.no sier Stenhaug at det ikke vil gå så veldig lang tid før de kan offentliggjøre de første artistnavnene til Frøyafestivalen 2017.

Ny festivaltomt

Det ble i fjor klart at Frøyafestivalen må finne seg et nytt festivalområde etter at Frøya kommunestyre vedtok å legge den nye brannstasjonen på Siholmen og tomta der Frøyafestivalen vanligvis blir arrangert.

Forutsetningen for å kunne drive Frøyafestivalen videre var blant annet at de fant seg et nytt egnet festivalsted.

- Det er ennå ikke bestemt hvor det nye festivalområdet blir, men festivalledelsen vurderer per i dag tre gode alternativer, sier Stenhaug til froya.no.