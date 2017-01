Hele klassen engasjerte seg

- Det er søstera mi og mamma som skal reise, så jeg er selvfølgelig engasjert, sier Benedicte Sandvik Pettersen.

Men hun er ikke alene. Hele førsteklassen på Helse og oppvekst ved Guri Kunna, avdeling Hitra, står i dag på stand og selger vafler til inntekt for Evelyn S. Pettersens femte tur til Helles for å drive flyktningearbeid gjennom "Dråpen i havet". Denne gangen reiser Evelyn sammen med datteren Anja.

TOK IMOT OG GA FØRSTEHJELP TIL BÅTFLYKTNINGENE Tilbake på Frøya med sterke inntrykk

Elevene har fordelt seg på to plasser på Fillan og to på Sistranda. Vi møter jentene som selger vafler og cupcakes utenfor Rema på Sistranda. Tea Broholm, Sandra Søreng, Jannike Brevik og Benedikte Pettersen forteller at klassen har hatt besøk av Evelyn, som har fortalt fra de turene hun har vært på tidligere.

- Vi hadde planer om å gjøre noe, uavhengig av det. Og det at kommunen ikke ville bevilge penger, gjorde at vi ble ekstra engasjert. Det er mange som har reagert på det. Hvorfor kan de ikke gi penger til frivillig arbeid, når de gir penger til en åpningsfest for Storhallen. Jeg skjønner ikke det, sier Tea Broholm.

Det er flere av elevene som selv kunne tenkt seg å reise til Hellas for å hjelpe flytningene som kommer i land. Men "Dråpen i havet" har nå satt en nedre aldersgrense på 25 år for å reise, slik at det ikke blir aktuelt for dem.