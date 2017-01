Må vurdere tare ved Taraskjæra på nytt

Seaweed Energy Solutions(SES) driver dyrking av tare ved Taraskjæra ved Frøya. Men forvirring rundt hvem som har ansvaret for å gi tillatelse etter forurensningsloven gjør at søknaden må behandles på nytt.

SES startet med et forskningsanlegg for dyrking av tare på tre mål i 2011. Det ble utvidet til åtte mål i 2013, før de fikk tillatelse til 320 mål i 2014.

Da fylkesmannen, ved en rutinegjennomgang av regelverket, oppdaget de at de likevel ikke hadde delegert myndighet til å behandle søknaden etter forurensningsloven.

Fylkesmannen har derfor sendt søknaden til Miljødirektoratet for ny behandling.

- Fylkesmannen beklager at vi hittil har behandlet søknadene om oppdrett av tare uten at myndigheten etter forurensningsloven var delegert ned til oss. Nå har Miljødirektoratet konkludert med at det er Miljødirektoratet som inntil videre er riktig myndighet for å behandle søknadene om oppdrett av tare. Fylkesmannen har derfor blitt bedt om å oversende alle taresakene til Miljødirektoratet for ny vurdering, skriver fylkesmannen blant annet.

-Nesten ubegrensede arealer for matproduksjon På Frøya drives forskning, med sikte på å produsere 20 millioner tonn tare i året.