Trosser fylkesmannen - står fast ved sjøhustillatelse

Forvaltningsutvalget i Frøya valgte i oktober å si ja til Viktor Kvervaviks søknad om å bygge en sjå (sjøhus) på Kverva. Rådmannen hadde anbefalt ikke å gi dispensasjon. Siden saken ble lagt fram for politikerne med en slik innstilling, var ikke sektormyndighter som fylkesmann og fylkeskommune hørt i forkant. Derfor måtte saken på en høringsrunde etter at vedtaket var gjort. Både Fylkesmann og fylkeskommune anbefalte at det ikke ble gitt dispensasjon da tiltakt ikke ligger innefor et område klarert for naustbygging.

Saken ble behandlet på nytt igjen i forvaltningsutvalget sist uke, og politikerne valgte å stå ved sitt opprinnelige vedtak om å gi tillatelse.

Dette betyr at saken antakelig ikke er endelig avgjort, da det kan forventes at vedtaket bli påklaget av fylkesmannen.