Jarl Sandvik har fått dispensasjon til å fradele tomt til fritidsbolig i Sandvika. Tomta ligger i 100-metersbeltet til sjøen, men i et område der det i arealplanen er åpnet for bygging av fem enheter. Disse fem er allerede bygget, men forvaltningsutvalget i Frøya mener at fordelene ved en dispensjon er større enn ulempene.