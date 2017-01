Gir tilskudd til svømmeopplæring

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd.

Bakgrunnen for dette er at Fylkesmannen gjennom statsbudsjett fikk tildelt midler til tiltak for svømming i barnehager.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fått tildelt nesten 1,8 millioner kroner som skal benyttes til formålet.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

1.750,- per barn

Tilskuddssatsen fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet, og er i år satt til. 1.750 kroner per barn det gis svømmeopplæring til.

Fylkesmannen forutsetter at opplæringen skjer i barnehagens åpningstid og i hovedsak foregår i basseng.

Det presisereres at barnehager også kan søke om tilskudd. En søknad om tilskudd behøver ikke gå via kommunene eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Søknadsfristen er 10. februar 2017