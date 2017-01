28 såkalte Seafood-traineer var onsdag og torsdag på Frøya-besøk .

Over 400 søkere meldte sin interesse da The Seafood innovation cluster i Bergen startet trainee-programmet i september i fjor. Clusteret har 70 medlemsbedrifter.

Det går ut på at nyutdannede master-studenter blir ansatt ved en sjømatrelatert bedrift i ett år, kombinert med et akademisk program, der de møtes fire ganger i året. Nå møttes de for andre gang, for å lære mer om havbruksrelatert forskning og teknologi. Og da måtte de selvfølgelig til Frøya og Trondheim.

Trude Heggstad, daglig leder ved Blått kompetansesenter, mener det er viktig at kunnskap deles. Hun har selv master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn.

- Det er unge høyt utdannede folk, som ser for seg at de skal fortsette å jobbe i næringen. Det er veldig mye kompetanse i Bergen, og det er det i Trondheim og på Frøya og. At de kommer hit for å se hva som foregår er veldig positivt. Kunnskapsutveksling er nøkkelen til innovasjon, og det trenger vi for å løse næringen utfordringer, mener Heggstad, som har organisert programmet på Frøya.

Traineene, som har utdanning i alt fra biologi til økonomi, er spredt rundt på ulike bedrifter. På Frøya besøkte de Blått kompetansesenter, Innovamar og Salmar, Aqualine og Bewi.

- Alle er nyutdannede og kjenner hverandre kanskje ikke så godt. Derfor møtes vi for å lære av hverandre, sier Simen Langeteig, som er trainee hos Lerøy i Bergen.

- Vi er her blant annet for å knytte nettverk, og snakke sammen på tvers av bedrifter og fagfelt, sier Thea Kleiven, som også er trainee hos Lerøy i Bergen, som har tolv av de 28 traineene.

Johan Henrik Frøstrup er trainee hos Norges Sjømatråd.

- Tidligere var det oljen det ble satset på. Nå tenker alle at sjømat er det nye store, sier Frøstrup.