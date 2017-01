Dropper fellesbrannvesen med Hitra, vil inn i Trøndelag BRT

Administrasjonen i Frøya kommune går inn for å slå Frøya brann- og redningstjeneste sammen med Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), som er et interkommunalt selskap mellom Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rissa, Rennebu og Oppdal. Forslaget innebærer - dersom det blir vedtatt - at man bryter med tidligere vedtak om å utrede sammenslåing mellom Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste.

- Hitra kommune ble invitert til å være sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, men det kom fram at dette ikke var noe ønske fra deres side. Det er beklagelig at Hitra kommune ikke ble med på utredningsarbeidet, men det vil fortsatt bli gjort forsøk på å få de med hvis det blir en sammenslåingsprosess, skriver rådmannens stab i forkant av kommunestyret, som nå får utredninga til behandling.

- En sammenslåing med TBRT for kommunene Frøya og Hitra hadde vært en stor styrke for alle ut fra mål om heving av kvalitet, samarbeid og lik standard på brann og redning i øyregionen. Vi anbefaler en sammenslåing med TBRT, skriver administrasjonen.

- Svært utfordrende å gjøre dette alene, eventuelt sammen med Hitra

Foran kommunestyrets behandling ligger det en stor rapport der administrasjonen har vurdert og begrunnet hvorfor man bør innlemme Frøyas brann- og redningstjeneste i TBRT. Her framheves blant annet at det er krevende å oppfylle alle krav til brannvesenet, og at selv med en sammenslåing med Hitra brannvesen vil dette kunne bli vanskelig.

- Vår brannordning er fra 1998. Siden den gang har mye forandret seg, mye pga. stor vekst og utvikling. Selv om mye er bra hos oss, har vi utfordringer med å levere en forskriftsmessig tjeneste hvor kapasitet og ressurser står i forhold til behovet. Det er avdekket mange avvik som krever tiltak, og det er viktig at det tas tak i dette. Vi må bare innse at heving av nivået og implementering av tiltak er kostbart. Det kan bli svært utfordrende å gjøre dette alene, eventuelt sammen med Hitra kommune. Kostnadene kan bli lavere ved å bli en del av TBRT. Det vises til at TBRT har store ressurser som vi kan få tilgang til. De vet hva som må til for å tilfredsstille behovet, skriver rådmannen.

Vil heve nivået

Utredningsarbeidet har pågått siden i høst. Av fordeler med å gå inn i TBRT lister administrasjonen opp forskriftsmessig brannvesen, rimelig heving av nivå, forbedret fagmiljø samt utstyr/support. Sentralisert styring er nevnt som en ulempe.

- 76 objekter er analysert for risiko. Viktige risikoforhold er bl.a. Frøyatunnelen, utleiebygg for overnatting, BeWi og Hamarvik Næringspark, farlig gods generelt og ulykke på vei, Frøya Sykehjem, PLIVO (pågående livstruende vold), bensinstasjoner og skog/lyngbrann. Det er sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold. Det gjelder f.eks. utstyr til brannvesen i forbindelse med tunnel, utstyr i tunnel, tilføring av kompetanse for å håndtere tunnelhendelser, utstyr i forbindelse med industri- og besinstasjonsbrann, pumpeutstyr for å håndtere skog/lyngbrann for å nevne litt, skriver administrasjonen.

Beholder depot på Mausund og Sula

Innenfor beredskap forteller rådmannen om avvik og utfordringer på bl.a. planer og dokumentasjon på samarbeid, manglende kompetanse og manglende brannvannskapasitet (manglende tankbil).

- Utfordringer i forhold til innsatstid for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon er også nevnt. Behov for støtte fra Trondheim går på service, innkjøp, beredskapsledelse, planlegging og dokumentasjon. Depot på Mausund og Sula foreslås opprettholdt med inntil 6 personer på hver plass, og i tillegg nevnes fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. Tankbil anbefales anskaffet for å erstatte manglende brannvannskapasitet utenfor tettsted. Det er videre foreslått å øke antall personell på Sistranda med 4 for å ha tankbilsjåfører med en på hvert lag. Overordnet vakt er foreslått erstattet med utrykningsledere – 4 på Sistranda og 2 på Nordskaget (må utdannes). Nordskaget er nevnt opprettholdt for å ivareta forskriftskrav til innsatstid og ivareta større hendelser, skriver rådmannen.

Innenfor forebyggende arbeid er antall årsverk foreslått økt fra 0,6 til minimum 1,3 hvor 1,0 er lokalisert på Frøya og 0,3 er lokalisert i Trondheim.

- Det nevnes en rekke mangler i dag vedrørende planlegging, gjennomføring og kompetanse. Behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, større og bredere fagmiljø, forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.

I feietjenesten er antall årsverk foreslått økt fra 1 til 2,5 der 2,0 er lokalisert på Frøya og 0,5 i Trondheim.