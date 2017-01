Utfordret ungdommen på kommunesammenslåing

På tampen av helga ble det arrangert innovasjonscamp for 9.klasse ved Sistranda skole.

Kreativ tenkning

Tidligere denne uka hadde elevene kick-off hvor de ble delt inn i grupper. Deretter fikk gruppene tre ulike problemstillinger å bryne seg på før de til slutt presenterte sine kreative ideer foran klassekamerater og en spent jury fredag ettermiddag.

Problemstillingene lød som følger:

Hitra/Frøya som turistdestinasjon. Hvordan skal vi lokke norske og utenlandske turister til øyregionen? Hitra/Frøya – en kommune. Fordeler og ulemper ved at Hitra og Frøya slår seg sammen, skal det være folkeavstemning, hvor bør kommunen ligge? Miljøutfordringer i hjemmet – framtidas kjøkken.

Havlandet kommune

Ideene ble presentert i to ulike klasserom samtidig, og i det ene klasserommet var Sander Jønsberg og Martin Endoo de første til å presentere sin idé, den nye kommunen kalt ”Havlandet".

Blant fordeler påpekte de at man kan skape en felles økonomisk vekst når man har et felles mål, men at en av ulempene var felles gjeld. De mente at sammenslåingen mellom Frøya og Hitra best avgjøres ved folkeavstemning og at kommunehuset kan være rett utenfor Frøyatunnelen. De mente også at det beste alternativet er å fortsatt ha to ordførere, men at de kan dele på arbeidsoppgaven som felles ordfører utad for Havlandet.

Etter presentasjonen kunne guttene fortelle at de har litt blanda følelser rundt temaet kommunesammenslåing.

- Det er et komplisert tema. Vi hadde meninger om temaet fra før av, men det har faktisk endra seg litt.Innovasjonscampen har satt i gang noen tanker hos oss og kanskje har ikke kommunesammenslåing så mye å si likevel, medgir Sander og Martin.

- En spennende problemstilling

Gruppe to bestående av Celine Bufe, Runar Bogø, Malin Sandvik, Gils Rooker og Roy Andreas Kvernø presenterte den nye kommunen Havvær.

- Det har vært en spennende problemstilling å jobbe med, forteller Celine Bufe og vektla under presentasjonen at det er viktig å ikke endre på det som allerede fungerer ved en eventuell sammenslåing.

Malin Sandvik forteller at hun har fått et annet syn på kommunesammenslåing mellom Frøya og Hitra etter innovasjonscampen.

- Men alle øyværingene må få være med å bestemme om vi skal slå oss sammen, ikke bare politikerne, legger Runar Bogø til.

De hadde dessuten et slagord for sin nye kommune som slo godt an blant juryen: ”Et hav av muligheter”.

Felles idrettslag og mer samarbeid mellom skolene

Den tredje gruppa innenfor temaet kommunesammenslåing ble presentert av Malene Ervik og Thora Sørli.

De poengterte at det er viktig at arrangement som Tour de Frøya forblir på Frøya, men at en kommunesammenslåing åpner for satsing på felleslag innen idretter som fotball og håndball, mer samarbeid mellom skolene og dermed kanskje flere valgfag-muligheter.

Også deres slagord slo godt an: " Forbered deg på kraft og mangfold, når og hvor du vil for Hitra og Frøya er en god deal!

Undervannsbåt til aktivitene

Elevene Karoline, Sara, Kristaps og Laila hadde fått problemstilligen reiseliv.

De mente at vi har nok aktivitetstilbud her i øyregionen, men hadde istedet sett nærmere på hvordan man skal komme seg rundt til de ulike aktivitene. De foreslo blant annet en undervannsbåt mellom Frøya og øyrekka - og til et undervannshotell utenfor Mausund som blant annet kan tilby sushi og fiskespa, og har en vannsklie rundt hele bygget.

- Åpne og positive elever

- Ungdommer ser muligheter på en annen måte enn de voksne, påpekte jurymedlem Ingjerd Skjefstad, rådgiver i Ungt Entreprenørskap. Sammen med Dag Willmann fra Guri Kunna ressurssenter og Nils Jørgen Karlsen i fra Trøndersk Kystkompetanse hadde hun jurering for halvparten av elevene.

Skjefstad i Ungt Entreprenørskap poengterte at ungdommene virker veldig åpne og positive til omstilling, mens Dag Willmann presiserte at elevene har kommet lengre enn kommunene når det gjelder kreative ideer rundt en kommunesammenslåing av Frøya og Hitra.

Alle var skjønt enige om at det hadde kommet opp gode ideer innen alle tre problemstillingene verdt å ta med seg videre.

Det ble til slutt delt ut pris for beste idé x 2, beste presentasjon x 2 og villeste idé.

20. mars skal det arrangeres regional finale innen innovasjon, hvor tre ulike forslag fra Frøya og fra Hitra skal konkurrere mot innovative ideer fra andre 9.klasse-elever fra Orkanger og Trondheim.