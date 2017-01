Felles 17. mai på Hitra

Formannskapet ber rådmannen til neste møte i formannskapet om å fremme forslag på arrangementskomite som får ansvar for ett felles 17. mai arrangement for hele Hitra, men der det organiseres slik at skoler og grender kan opprettholde sine arrangement etter fellesarrangementet.

Som lokalavisa tidligere har omtalt, ble felles 17.mai-feiring for hele Hitra utredet tilbake i 2011/2012 av ei arbeidsgruppe nedsatt av formannskapet. Den gang ble beslutninga i formannskapet å legge bort saken. Nå på nyåret kom spørsmålet kommet opp til ny drøfting.

Foran formannskapsmøtet gikk kultursjefen gjennom hva som ble utredet forrige gang og la denne informasjonen fram for politikerne. Hovedforslagene i 17. maiutvalgets rapport var at det opprettes et felles 17. mai-arrangement for hele Hitra kommune, og at et arrangementet legges til kommunesenteret Fillan. Forslaget gikk på et felles 17.mai-tog og et felles arrangement i Sentrumsparken, med gratis offentlig busstransport til og fra fellesarrangementet.

Sentrale problemstillinger fra høringsutkastet/høringsuttalelsene den gangen var bl.a. organisering av dagen (Skal dagen deles i to, ett fellesarrangement og et lokalarrangement i distriktene? Hvis det skal være delt dag, skal fellesarrangementet være først på dagen, eller lokalarrangementet først på dagen?) Det ble også luftet utfordring rundt transport fra grendene og inn til sentrum samt vedrørende gudstjenester som gjennomføres rundt omkring i kirkene.

Kultursjefen har på nytt også sett på en alternativ organisering av dagen, der dagen organiseres slik som i dag med lokale arrangementer rundt om i grendene.

- I tillegg initierer kommunen et felles arrangement spesielt med tanke på de «voksne». Dette arrangementet kan lokaliseres til Hitrahallen eller Meierisalen, og f.eks. Hitterklang, Fillan Grendelag eller andre lokale lag/foreninger kan tilbys å stå som arrangør for dette. De gis et honorar for teknisk gjennomføring av arrangementet, og teknisk arrangør får alle inntekter av salget dersom det arrangeres 17. mai kafe. Programmet skal i hovedsak dreie seg om taler og musikk-/sanginnslag, hvor avslutning av arrangementet er nasjonalsangen. Varighet ca. 1 time, og gratis for alle, skrev kultursjefen i det nye notatet.