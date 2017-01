Ber innbyggerne si sin mening om de nye grensene

Snillfjord kommunestyre har tidligere uttalt at man ut fra det framtidige utfordringsbilde, ser det vanskelig å bestå som egen kommune. Kommunen har derfor vedtatt å gå inn for å slå seg sammen med andre kommuner.

Sammenslåingen av kommunen gjøres gjennom at Snillfjord kommune deles i tre, hvor en del av Snillfjord går mot kommunen Hitra, Orkdal med ev. flere og Hemne med ev. flere.

Sundlandet blir en del av Hitra Starter samtalene etter sommerferien Når John Lernes er ferdig som ordfører, er også Snillfjord ferdig som kommune.

Saken var oppe i siste formannskapsmøte som nå vil legge forslaget til nye grenser ut for høring blant kommunens innbyggere.

Forslaget til delingen av Snillfjord kommune følger i hovedsak dagens skolekretser.

Dette er forslaget til nye kommunegrenser:

Mellom Orkland og nye Hitra kommune

Ny kommunegrense tar utgangspunkt i eksisterende kommunegrense i Hemnefjorden, sør holmene Fuglan. Følger så midt i Åstfjorden i østlig retning, hvor grensa vinkler inn Bustlisundet og følger denne midt i fjorden fram til der gårdsgrensa mellom gnr. 1 og 14 kommer ned til sjøen, nord for Halsnesset.

Denne grensa følges videre opp Fossdalen fram til felles grensepunkt mellom gnr. 1, 14 og Fv714 møtes rett øst for den lille tjønna i Fossdalen.

Videre mellom gnr. 1 og Fv714, 43 og deretter bnr. 45 på vestsiden av Halsavatnet, før den foreslåtte kommunegrensen følger gårdsgrensen mellom gnr. 45 og 52 og deretter grensen mellom 51 og 46 i nordlig retning over Raudhammarfjellet.

Grensen vinkler så i nordøstlig retning mellom gnr. 45 og 49 ut i Imsterfjorden nord for Halsanesset. Her går ny grense ut i sjø, og følger midt mellom Tyskøøya og Monshomen, og videre mellom Skjevika og Åsøya, for deretter å vinkle ut mot eksisterende kommunegrense mellom Agdenes og Snillfjord i retning Nordleksa. Videre følger grensen eksisterende kommunegrense mellom Snillfjord og Agdenes fram til punkt hvor kommunene Agdenes, Hitra og Snillfjord i dag møtes.

Mellom Orkland og nye Hemne kommune:

Ny kommunegrense mellom nye Orkland og Hemne kommuner tar utgangspunkt i eksisterende kommunegrense mellom Snillfjord og Orkdal kommune sør for Damvatnet, og følger gårdsgrensen mellom gnr. 91 og gnr. 95 på vestsiden av vatnet, og går videre i nordøstlig retning fram til grensa vinkler på nordsiden av fjellet Gråurda.

Grensa går derfra fram til grensa mellom gnr. 91 og bnr. 89 i nordøstlig retning til framt til gårdsgrensa mellom gnr. 88 og gnr. 91. Fram til Jevikdalen, hvor grensen følger grense mellom gnr. 87 og 88 ned til sjøen.

Grensa følger så midt i Snillfjorden ut mot Hemnfjorden, hvor grensa støter mot eksisterende kommunegrense mellom Snillfjord og Hemne.