Gledestårene spratt da baderoms-vinneren ble avslørt

Berit Inderøy klarte ikke å holde tårene tilbake da juryen og en del av håndverkerne i oppussingsprosjektet Tid for rom kom på overraskende besøk til Berit og mannen Ragnar på Melandsjøen. I påskudd av å være der på enda en befaring før juryen tok en beslutning, ble ekteparet og datteren Anne Berit overrasket med at det er nettopp deres bad som skal få total overhaling av lokale sponsorer.

- Åh, nå ble jeg glad! utbrøt Berit da premien ble avslørt, og på videoen til prosjektet på tid-for-rom.no kan vi se mange gode klemmer og gledestårer.

- Det er ikke hver dag man vinner i lotto, sier Ragnar, som skrev søknad til prosjektet, som er et samarbeid mellom lokalavisas markedsavdeling og lokale håndverkere. Ut av i overkant 100 innkomne søknader har de valgt Ragnar og Berits bad. I løpet av den neste tida skal bade totalrenoveres på sponsorenes regning.

- Huset mitt sto ferdig i 1986 og jeg er fornøyd med huset mitt, men jeg har dessverre ikke hatt råd til å pusse så mye opp hjemme. Badene i huset begynner å bli svært dårlige. Toalettet er løst og må fikses på flere ganger i året. Uansett hvor mye man vasker, så føles det ikke rent, skrev Ragnar i søknaden sin.

Datteren Anne Berit bor hjemme sammen med sin sønn Kjell Emil, så det er mange som får nyte godt av splitter nytt bad.

- Badet blir brukt av meg og kona mi til vanlig, men vi har fire barn og to barnebarn som ofte er på besøk. Det hadde vært fint å ha et bad man ikke skjemmes over, skrev Ragnar til Tid for rom.