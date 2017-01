Jonas vil redde Berit fra tvangssammenslåing

Stortinget kan komme til å slå Hitra og Frøya sammen, mot sin vilje, etter at fylkesmann Brit Skjelbred sin tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Frøya avsluttet som kjent forhandlingene med Hitra kommune, da Frøya Arbeiderparti vedtok at de ikke ville gå lenger med forhandlingene, på grunn av at Hitra ikke ville at kommunesenteret skulle ligge på Sistranda. Hitra kommune ønsker at kommunesenteret skal ligge i Fillan.

Men nå varsler Arbeiderpartiet at de vil endre på et eventuelt stortingsvedtak om tvangssammenslåing, dersom de kommer i regjering til høsten.

– Hvis noen skulle bli utsatt for tvang av stortingsflertallet, så vil vi sørge for at den lokale viljen blir gjennomført etter et regjeringsskifte, sier kommunalpolitisk talsperson i Ap, Helga Pedersen, til NRK.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, sa til flere medier allerede i fjor at sammenslåinger skal være frivillige. Men han hadde tidligere sagt at han var åpen for at Stortinget kunne bruke tvang.

Senterpartiet har tidligere sagt at de også vil omgjøre stortingsvedtak om tvangssammenslåing om de kommer i regjering.

Arbeiderpartiet vil også snu på regjeringens forslag om å redusere overføringene fra staten til kommuner som ikke vil slå seg sammen med andre.

– Vi kommer til å innføre et nytt inntektssystem dersom vi vinner valget, med en rettferdig fordeling av pengene, og der vi likestiller sammenslåtte og ikke sammenslåtte kommuner, sier Pedersen til NRK.

Tviler på tvangssammenslåing Men i så fall mener Hitra-ordføreren at Stortinget også må bestemme hvor kommunesenteret skal ligge.