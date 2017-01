- Marginal vei og bløt veiskulder gjør at de kjører ut

Yrkessjåfør Odd-Erik Grønning var på vei mellom Sandstad og Fillan, da han ble vitne til at en semitrailer kjørte i grøfta ved Neverlia.

- Jeg kjørte bak et par biler og to semitrailere. Da kom det en semitrailer i mot, som la seg litt ut til siden da den møtte semitrailerne. Da kom den ut på veiskulderen, og klarte ikke å hente seg inn igjen. Jeg var sikker på at den skulle velte, men det gjorde den heldigvis ikke, sier Grønning.

Han reagerer på at det har skjedd tre lignende ulykker de siste to dagene.

- I går var det en semitrailer som kjørte ut på samme strekning, og i går kveld var det en semitrailer som kjørte ut ved Våvatnet. Veiene er marginale, og veiskuldrene er så bløte at de gir etter om du kommer utenfor. Det er et under at det ikke har gått liv. Nå må det begynne å skje noe, sier Grønning, som mener at det må bevilges penger til å utbedre veistandarden og vedlikeholdet der veien er dårlig.