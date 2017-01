Mistet patent fordi de hadde vist frem merd-systemet

I følge en pressemelding fra Aqualine, trekker de patentet NO334957 som ligger til grunn for Aqualine Midgard System. Systemet var patenterbart og hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde, noe som også ble bekreftet av Patentstyret i to omganger, både under ordinær saksbehandling og etter klage.

Nå viser det seg at Aqualine hadde vist frem Aqualine Midgard System før de sendte inn patentsøknaden, skriver Aqualine i pressemeldingen.

- Vi opplyste om oppfinnelsen som lå til grunn for Aqualine Midgard System før vi sendte inn søknaden om patent. Et rømningssikkert system var et av hovedkriteriene i søknaden om grønne konsesjoner, og i vår iver offentliggjorde vi informasjon relatert til patentsøknaden, sier administrerende direktør i Aqualine, Trond Lysklætt.

Aqualine Midgard System er ifølge Aqualine et gjennomprøvd og fullt dokumentert rømningssikkert system, med solide og positive testserier i SINTEF Marintek sitt havmiljølaboratorium, Skipsmodelltanken. I etterkant av dette ble systemet testet i fullskala på ekstreme lokaliteter.

- Vi konstaterer at vi ikke har hatt en eneste rømning fra Aqualine Midgard System. Vi har solgt rundt 600 system og alle har svart til forventningene, fortsetter Lysklætt.

Har fremdeles enerett

Selv om patentet er trukket, er eneretten til varemerket Midgard fremdeles intakt, og ingen andre enn Aqualine kan selge merkevaren Aqualine Midgard System. Alle delene i systemet er i harmoni med hverandre, og tilpasset den enkelte lokalitet på en helhetlig, gjennomtenkt og uttestet måte, i følge pressemeldingen.

- Med bakgrunn i dataene fra modell- og fullskalatestene kan vi designe et komplett anlegg med fortøyning, flytekrage, bunnring og not som passer perfekt for hver lokalitet. Vi har erfart at flere har forsøkt å etterligne Aqualine Midgard System uten at de har lykkes, forteller teknisk direktør i Aqualine, Martin Søreide.

- Aqualine Midgard System er en suksess, uavhengig av patentet, avslutter Trond Lysklætt i pressemeldingen.