Disse skal lage felles 17.mai

Formannskapet vedtok tidligere i år at det skal være et felles 17. feiring for hele Hitra, i Fillan.

Som grunnlag for vedtaket var det et notat fra et arbeidsutvalg, som foreslår at kommunen betaler for busstransport til og fra Fillan, og det legges opp til felles tog, og felles markering i Sentrumsparken. Men det skal legges opp til at skoler og grender kan sin egen 17.ami-feiring etter fellesarrangementet.

I forrige møte valgte formannskapet en 17. mai-komite, som har fått følgende oppgave:

17. mai komiteen gis i oppdrag å fremme forslag til felles 17. mai arrangement for hele Hitra, men der det organiseres slik at skoler og grender kan opprettholde sine arrangement etter fellesarrangementet.

Komiteen består av varaordfører Eldbjørg Broholm, kultursjef Omar Pleym, lærer Roger Antonsen og Silvio Krauss fra Kirkelig fellesråd.