Luseskade-sak behandles av annet regionkontor

Intrafish skriver onsdag at Mattilsynet har flyttet klagebehandlingen av Lerøy Midt og Måsøval sine klager på reduksjon av laksevolum i to anlegg på Frøya.

Hitra-Frøya.no var første media som omtalte Mattilsynets tilsynsrapport, der det ble avdekket store mengder med laks som hadde svært høye lusenivåer, og påfølgende beiteskader.

Måsøval fikk varsel fra Mattilsynet om at de må redusere mengden med laks med 60 prosent neste gang de setter ut fisk. Lerøy Midt ble varslet om at de må halvere laksemengden.

Begge selskapene klaget på varselet, og mente at Mattilsynet var inhabile .

Lerøy Midt skrev i sitt tilsvar til Mattilsynet region Midt at de mener at nøkkelpersoner mattilsynet har inntatt en forutinntatt holdning. Selskapet ba derfor om at videre saksbehandling av denne saken må flyttes over til andre regioner i Mattilsynet.

I følge dokumenter Intrafish har fått innsyn i, mente Måsøvals advokat at Mattilsynet i presseutalelser har gått for langt i å tildele skyld.

- Grunnlaget for inhabilitetsinnsigelsen er for det første at representanter for regionskontoret, …, i sine uttalelser til pressen i denne saken allerede har konkludert med at det vil bli truffet endelig vedtak om reduksjon av lokalitetsbiomasse ved Fjølværet. Dernest, for det andre, at de nevnte representanter i sine uttalelser til pressen har kommet med skyldkonstaterende uttalelser i strid med god forvaltningsskikk», skrev Måsøvals advokat til Mattilsynet i slutten av november.

I følge Intrafish besluttet Mattilsynets hovedkontor, 20.desember, at begge sakene grunnet habilitetsinnsigelsene ble overført til Mattilsynets region Sør-Vest.

- I foreliggende saker ble det reist innsigelser fra partene. Innsigelsene gikk ut på at uttalelser i pressen tydet på at utfallet av en sak var bestemt på et for tidlig stadium i forvaltningssaken. For å sikre tillit til at saksbehandlingen av varslet vedtak foregår i tråd med forvaltningsrettslige krav og prinsipper, besluttet hovedkontoret at saken skalbehandles av en annen region, sier Friede Andersen, seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd til IntraFish.

Stig Nilsen, konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group, mener at det er «en klok beslutning» at saksbehandlingen nå er flyttet til region Sør-Vest. Der er saken fortsatt under behandling, i følge Intrafish.