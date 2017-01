Førstkommende lørdag den 28. januar starter ”Lørdagstreffet” opp igjen ved Kystmuseet på Fillan. Forfatter Aud Farstad er den som innleder foredragsrekka i år.

Over land og sjø med distriktsjordmødrene

Denne gang er det distriktsjordmødrenes historie som blir fortalt. Distriktsjordmødrene har vært legendariske skikkelser i norske bygdesamfunnn. Langs landets lange kyst hadde de spesielle utfordringer. Kunne båter i det hele tatt legge ut, så gikk jordmorskyssen. For å redde liv satte de ofte sitt eget på spill. Forfatteren vil ta tilhørerne med på ei reise gjennom et yrke fylt av drama, heltemot, nederlag, gleder, sorger og kamp.

Dramatiske historier

Aud Farstad har skrevet den kritikerroste boka «På liv og død: Distriktsjordmødrenes historie».

Boken har blitt tatt godt imot, og anmelder Solveig Aareskjold skrev følgende i klassekampen: «dokumentarismen til Aud Farstad ligg på sitt beste nær opp til den kviterussiske nobelprisvinnaren Svetlana Aleksijevitsj.»

Hun har i sin bok samlet mange dramatiske historier, der hun går tett på en rekke historiske jordmødre. Vi følger dem gjennom skolegangen i Oslo eller Bergen, og ut i et svært slitsomt og dårlig lønnet yrke der de hadde et enormt ansvar. De første jordmødrene hadde også svært store distrikt. I 1854 hadde en for eksempel bare ei jordmor som skulle dekke hele Hitra.

De første moderne utdanna kvinnene i landet

Jordmødrene var de første moderne utdanna kvinnene i landet og var pionerer også som de første kvinnelige ansatte i norske kommuner. Gjennom over hundre år var jordmødrene de nærmeste profesjonelle helsearbeiderne i norske bygder.

- Dette er den første samla framstillingen av distriktsjordmødrene sin historie i Norge, og foredraget er vel verdt å få med seg, avslutter Kystmuseet.