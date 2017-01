Måsøval har godtatt lakse-reduksjon

Måsøval fikk i fjor varsel om at de måtte redusere mengden laks med 60 prosent, etter at Mattilsynet oppdaget at laksen på lokaliteten Fjølværet utenfor Frøya hadde store mengder lakselus, med påfølgende skader.

Måsøval klaget på varselet, og i følge Intrafish mente Måsøval at Mattilsynet Region Midt var inhabile til å behandle saken. Mattilsynets hovedkontor flyttet derfor saksbehandlingen til Mattilsynet Region Vest.

3.januar ga Mattilsynet avslag på Måsøvals driftsplan for Fjølværet.

- Begrunnelsen var at noe annet enn å avslå ville være i strid med det varsel til redusert lokalitetsbiomasse på Fjølværet som var sendt til Mattilsynet Region Midt i oktober 2016, sier Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval Fiskeoppdrett, i en kommentar til Intrafish.

Selskapet påklaget avslaget på driftsplanen

Rønning sier at de etter det har hatt en konstruktiv dialog med Mattilsynet om driftsplaner for Fjølværet, og nabolokaliteten Langøya.

- Vi ble deretter kontaktet av Mattilsynet region Midt med spørsmål om det var aktuelt å drøfte om vi kunne finne en løsning på Måsøval sin driftsplan og den uavklarte driftssituasjonen. Vi var positiv til et slikt tiltak, sier Rønning.

Samtalene med Mattilsynet omhandlet både Fjølværet og Langøya sine planer om vårutsett 2017. Mattilsynet region Midt satte som vilkår at hele sakskomplekset måtte behandles av dem, noe Måsøval anså som «uproblematisk så lenge vedtak om redusert biomasse ble fordelt på flere lokaliteter, og Måsøval fikk akseptert sin driftsplan som den var omsøkt». Saksbehandlingen ble derfor flyttet tilbake fra Region Sør-Vest, i følge Intrafish.

- Hvilket regionskontor som treffer et vedtak man er enig i er ikke sentralt for Måsøval. Uansett er det Mattilsynet som på selvstendig grunnlag må vurdere sin egen habilitet i den enkelte sak, sier Rønning.

Måsøval får etter eget ønske fordele reduksjonen av lakseproduksjon på Fjølværet og Langøya. Mattilsynet mener det er greit, fordi lokalitetene ligger nærme hverandre, og at hensikten med reduseringen er å minske det totale presset av lakselus i området.

Rønning sier til Intrafish at de er innstilt på å akseptere den midlertidige reduksjonen i MTB for å komme i drift.