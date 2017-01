Studenter skal jobbe med profilen

Fredag kommer det studenter fra Høyskolen Kristiania i Trondheim for å delta i søknadsprosessen for prosjektet Øyrekka Folkehøgskole - et prosjekt som ønsker å legge en folkehøgskole til Øyrekka utenfor fast-Frøya.

Studentene skal være her hele helgen skal jobbe med både profilen og søknaden som skal leveres 31. april. Avgjørelsen på prosjektet tas i løpet av høsten.

Leder for styringsgruppa av Øyrekka Folkehøgskole, Svanhild Mosebakken, er positiv før søknaden skal leveres.

- Jeg har god tro på dette, jeg. Ingen har foreløpig fått innvilget en førstegangssøknad, men jeg har tro på at vi blir de første, sier Mosebakken til Hitra-Frøya.