Vil din familie være besøkshjem?

Det er behov for både besøkshjem og støttekontakter beslutter barnevernstjenesten i Hitra kommune.

Besøkshjem

- Helt vanlige familier kan være både besøkshjem og støttekontakter. Både heterofile og homofile par. Par med barn, og par uten barn. Man kan også være enslig. Det viktigste er at man er en stabil og trygg voksen som har omsorg for barna, sier barnevernsleder Alexander Baklie.

Et besøkshjem er en familie som tar i mot et barn eller et søskenpar i helger eller ferier. Familien utfører oppgaven på oppdrag fra barnevernstjenesten. Innholdet i oppdraget kan variere, men det viktigste er å gi barnet positive opplevelser. Det viktigste et besøkshjem kan bidra med er at det har tid, overskudd og sengeplass til barnet, skriver Hitra kommune på sine hjemmesider.

Støttekontakt

- Som støttekontakt er du en aktiv voksen som vil bidra til at et barn får en meningsfylt fritid, forteller Baklie.

Sosialt samvær og ulike aktiviteter med barnet utgjør rollen som støttekontakt. Dette kan være kino, idrettsarrangementer, kafébesøk eller andre sosiale aktiviteter. Ønsker du å være støttekontakt må du være over 18 år, ha førerkort klasse B og disponere bil.

De som ønsker å være besøkshjem eller støttekontakt kan kontakte Alexander Baklie i Hitra kommune.