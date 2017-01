Ønsker nye ”Hittervenner”

Mandag 6. februar inviterer Hitra kommunes Flyktningetjeneste til et møte ved Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter, hvor de skal informere nærmere hva det vil si å være ”Hittervenn” (tidligere kalt Flyktningvenn). En frivillig kontaktperson for flyktninger i kommunen.

Tilpasses etter hva en selv har tid til

Da Hitra kommune inviterte søkte etter ”Flyktningvenner” sist gang var Astrid Mortensvik en av de som meldte seg som frivillig.

Jeg har tenkt på det lenge, men har vært litt redd for at det ville bli for mange forpliktelser og at jeg ikke ville ha tid til det. Men etter å ha snakket med flyktningekoordinator Tone Larsen så har jeg forstått at det kan legges opp etter hva du selv har tid til. Da ble det lettere for meg å engasjere meg som kontaktperson. Jeg håper å bli kjent med noen som er glad i å gå turer eller trene. Kanskje kan vi kjøre noen turer, og kanskje kan de bli kjent med mine venner. Og for meg blir det spennende å bli kjent med en ikke-vestlig kultur, sa Mortensvik til lokalavisa.

- Norsk er et herlig språk I juli arrangerte Astrid Mortensvik sommerskole for asylsøkere. Der lot hun seg spesielt imponere av Aziz (17).

Nøkkelen til bedre integrering

Tesfu Dawit fra Eritrea snakket også varmt om Flyktningvenn-initiativet som ble lansert i fjor.

Han mener bedre kontakt med nordmenn er nøkkelen til å bli bedre integrert.

- Flyktninger trenger mer kontakt med nordmenn for å lære bedre norsk og forstå norsk kultur, mener han.

- Ville du ha lært bedre norsk om nordmenn hadde tatt mer kontakt med deg?

- Jeg ville ha snakket mye bedre norsk om jeg hadde flere norske venner. Det viktige for å lære norsk er å snakke så mye som mulig, sier Dawit, som selv tar initiativ til å lære mer norsk gjennom å gå på språkkafeen.

- Skal ikke så mye til

Flyktningekoordinator Tone Larsen fortalte lokalavisa at hun mener det ikke skal så mye til for å hjelpe.

- Vi har et ønske om at flere personer har lyst til å bli kjent med flyktningene som er bosatt på Hitra. Vi håper på at det blir så mange at de representerer ulike interesser som flyktningene kan ha. Bare at de kan komme på besøk er nok. Men også at flyktningene kan vise frem sin kultur til oss, sier Larsen.

Flyktningekoordinatoren poengterer at flyktningene har kommet for å bli.

-Tesfu og de andre flyktningene skal ikke flytte hjem eller andre plasser. De skal bo her på Hitra og bli hitterværinger. Da er det viktig å få dem i jobb og tilhørighet til et miljø, sier hun.