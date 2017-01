Det jobbes med å ta i bruk tilgjengelig fiberkabel på Hitra

Tirsdag 24. januar møtte Hitra formannskap representanter fra Telenor for å se på videre utbygging av bredbånd og forbedring av mobiltelefoni-dekningen i kommunen.

Stort behov for bedre infrastruktur

Hitra og Frøya er to av Telenors satsingsområder.

Bredbåndansvarlig i Telenor Bedrift Midt-Norge, Frode Kvello, kunne i april i fjor fortelle lokalavisa at de har kikket på øyregionen lenge.

- Dette er et av områdene Telenor føler ansvar for å prioritere. Bakgrunnen for at vi kommer utover nå, er at vi har i fra næringslivet fått avdekt det store behovet for bedre infrastruktur i øyriket. En bedre infrastruktur vil komme hele samfunnet til gode både næringsliv, kommunene og privatpersoner. Det er med på å sikre arbeidsplasser og styrke konkurransekraften.

Investerer millioner på fiberutbyggingen Telenor skal bygge ut bredbånd over fiber i øyregionen. I tillegg har de invitert Frøya kommune til arbeidsmøter rundt velferdsteknologi.

Områder med nok brukergrunnlag

Telenor kunne tirsdag orientere formannskapet om at det jobbes med å ta i bruk tilgjengelig fiberkabel for innbyggerne på Hitra.

Hitra kommune opplyser på sin hjemmeside at det er innbyggerne i kommunesenteret som i hovedsak får tilbudet først, men at Telenor også vil se på andre områder med nok brukergrunnlag (potensielle abonnenter i grendene) for å kunne bygge ut fiber. Kommunen opplyser videre at Telenor vil vurdere hvor tett boligene ligger i ei grend før de kommer med tilbudet. Andre faktorer som ligger til grunn er om det finnes tilgjengelig infrastruktur (trekkrør/stolper) som kabelen kan legges i.

Det nye næringsområdet på Dolmøya ved inngangen til Frøyatunnelen vil få bredbånd via fiber.

Den er ingen privatabonnenter som har tilgang på fiber på Hitra i dag, på landsbasis er det omtrent 40 % som har fibertilgang.

Investerer i fiber på Frøya

Telenor kunne i forrige uke fortelle at de har tatt investeringsbeslutningen om å bygge fiber på Frøya.

- Vi har sett på lønnsomhet og interesse fra potensielle abonnenter. Vi har gått noen salgsrunder, og ett tilstrekkelig antall ønsker å være kunder hos oss til at det blir lønnsomt, fortalte utviklingsansvarlig for fastnett privatkunder hos Telenor, John Niklas Handberg, til lokalavisa.

Telenor har besluttet å bygge ut bredbånd - Vi ser hele Frøya som et potensiale for fiber-utbygging.

Telenor kunne også fortelle at de ser hele Frøya som et potensiale for utbygging, i første omgang bygges fiber-bredbånd i åtte delområder på Frøya.

Forbedrer mobildekningen

I møte med formannskapet på Hitra kunne Telenor i tillegg orientere om at de forbereder alle sine sendere til 4G-teknologi og at målet er at alle senderne på Hitra skal være ferdig oppgradert i løpet av 2017.

- Dette vil kunne gi bedre mobildekning flere sider, kanskje særlig på østsida av Hitra, skriver kommunen på sin hjemmeside.