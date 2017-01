Grendalagene møtes til nabodyst i storhallen

Om kort tid blir det dags for nye oppgjør ute på banen når den tradisjonelle Grendaserien i fotball starter opp på Frøya.

Bra trøkk og interesse

Dette blir den sjette utgaven av Grendaserien og oppstarten blir for første gang i den nye flotte storhallen på Golan.

Arrangøransvarlig Stig Halvorsen og Kenneth Fredagsvik forteller at det har vært bra trøkk når det har kommer til interesse og påmelding så langt.

- Vi har fått bekreftet syv lag og vet det jobbes med flere, så det nærmer seg nok ti lag.

Etterlyser tidligere lag på banen

Blant grendene som har bekreftet at de stiller lag er disse:

Sistranda

Dyrvik

Nesset

Hammar-vikingan

Klubben

Flatval

Valen

- I tillegg har vi utfordret Dyrøya og Kverva/Nordskaget. Det er grender som har stilt med lag tidligere så vi håper de blir med denne gang også. Vi har ingen øvre tak på antall lag, vi skal få plass til alle som ønsker å være med.

Stig og Kenneth tar i mot eventuelle påmeldinger direkte eller så kan det gjøres via Grendaseriens Facebookside.

- Vi har satt frist til førstkommende søndag, men skulle det være noen etternølere så er absolutt aller siste påmeldingsfrist tirsdag 31. januar.

Ønsker Hitralag velkommen

Stig og Kenneth legger til at de gjerne vil ha med lag fra Hitra i turneringen.

- Alle er hjertelig velkommen. Siden sist gang har dessuten Dolmsundbrua åpnet noe som gjør det enda kortere å dra mellom øyene, poengterer Halvorsen og legger til at han vet det finnes gode, avdanka spillere på Hitra som sikkert kunne hatt interesse av å være med i grendaserien på naboøya.

Hitterværingene får dessuten prøvd ut nye Frøya storhall.

- Men når gresset ute blir grønt igjen fortsetter vi serien utendørs på Flatval, før vi avslutter den innendørs igjen. Det blir en fin kombinasjon.

Syv runder og cup

Nå ser de to fram til å komme i gang med Grendaserien søndag 5. februar.

- Det skal bli utrolig artig.

Grendaserien vil finne sted hver fjerde til sjette uke og det skal arrangeres til sammen syv runder, fire runder før sommeren og tre utover høsten.

Serien avsluttes med en stor cup over to helger før en ny grendamester er kåret.

Bør bestå av fem

Kriteriene for å stille i grendaserien er at laget bør bestå av fem spillere.

- Men har man kun fire spillere, går det fint an å melde seg på likevel og eventuelt låne spillere fra de andre lagene.

Nedre aldersgrense er tjuefem år og grendalaget kan ikke bestå av øyværinger som spiller organisert fotball, men disse to reglene gjelder ikke for damespillere.

- Ellers er det også mulig for ei grend å søke om dispensasjon hvis man ønsker å ha med en eller flere spillere som ikke passer inn under disse kriteriene, legger de til.

Tilrettelegges hele familien

Arrangørene forteller at det blir ulike aktiviteter under Grendaserien. Blant annet blir det tilrettelagte aktiviteter for barna noe som igjen gjør dette til et artig familiearrangement.

Hvorfor skal øyværingene hive seg rundt, danne lag og melde seg på?

- Fordi dette blir en fin søndagsaktivitet. Mange går søndagstur, men de kan man bytte ut for noen helger med fotball istedenfor. Det blir tre-fire fotballkamper på en dag så trening kan det absolutt kalles, samtidig som man har det artig og er sosial.

Stig Halvorsen sier at Grendaserien passer for de aller fleste.

- Jeg tror nok at det er like artig å være med for de som aldri har spilt noe særlig fotball før. Vi har sett at de har vunnet serien tidligere, så man trenger absolutt ikke være ekspert for å stille med lag. Grendaserien er en morsom fotballtreningsøkt, den gode stemningen viderefører vi selvfølgelig i år også.