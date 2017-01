Ikke for sent å melde seg på, men frister utløper snart

Ungdommens kulturmøstring 2017 (UKM) nærmer seg med stormskritt.

Fortsatt er det mulig å melde seg på UKM lokalt som er felles for Hitra og Frøya.

- Men det må gjøres innen onsdag 01. februar klokka 23 for da går fristen ut, opplyser UKM lokalt.

Kan delta med alt

Under UKM kan man delta med så og si alt.

Det kan være dans og sang, ulike instrumenter, dikt, tegning og maling, sying, film, teater, hekling, motedesign og cheerleading. For å nevne noe.

For påmelding går man direkte til UKMs nettside: www.ukm.no

Hvem kan delta på UKM?

Alle ungdommer under 20 år kan delta på UKM. I enkelte kommuner kan man delta fra man er 10 år, mens i de fleste må man være 13 år. Hvis du blir valgt ut til å representere ditt fylke på UKM-Festivalen må du være mellom 13 og 20 år.

Hvis du er med i en gruppe, må halvparten av gruppa være mellom 13 og 20 år.

Fyller du 13 eller 20 i år? Du kan delta på UKM fra det året du fyller 13, og til det året du fyller 20. Blir du for eksempel 13 i september, kan du delta på mønstringen i februar, ikke noe problem.

Kjente UKMere

Flere kjente norske artister har opptrådt under UKM da de var yngre, deriblant Karpe Diem, The Blacksheeps, Eva & The Heartmaker, Tone Damli Aaberge, Ingrid Bolsø Berdal og deriblant vår egen Margaret Berger.

UKM lokalt

UKM Frøya og Hitras kunstutstilling åpner først, onsdag den 08.februar på Hitra bibliotek.

Forestillingene (det bli delt opp i flere forestillinger etter som hvor mange påmeldte det er) starter lørdag 11.februar i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Det er gratis inngang på alle UKM-tilstelninger for alle under 20 år.