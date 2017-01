"Når skal jeg kunne stå i dusjen og tenke at jeg ikke subsidierer næringslivet"

- Når skal jeg kunne stå i dusjen min på Strømøya uten å tenke på at nå subsidierer jeg næringslivet, spurte Knut Arne Strømøy (Sp) under torsdagens debatt om ny avløpsplan for Frøya kommune.

Grunnen til at vann og kloakk ble en del av samme diskusjon, var opplysningene fra administrasjonen om at det jobbes med en endring av vann-avgiftene, og at dette kan dempe et avgifts-sjokk som kommer av at avløpsplanen legger opp til investeringer på inntil 134 millioner i løpet av de nærmeste årene.

Underdimensjonert, foreldet og dårlig vedlikeholdt Å hindre kloakk-forurensning betyr store investeringer for kommunen og utgifter for innbyggerne.

Ulikt andre kommunale investeringer, så sier loven at alle investeringer innen vann, avløp og renovasjon (VAR) skal være selvfinansierende. Det vil si at investeringene skal betales inn gjennom avgifter fra brukerne. Saksbehandler Bjørnar Grytvik la fram beregninger som viste at investeringene i nye kloakksystemer vil bety en avgiftsøkning på 1800 kroner i året de nærmeste årene. Samtidig kunne han fortelle at det jobbes med en omlegging av systemet for vannavgiftene.

- Per i dag så subsidierer Frøya kommune næringslivet gjennom vannavgifta. Dette er det ikke lov til. En stor vannforbruker som Salmar vil få en betydelig avgiftsøkning med en omlegging, sa Grytvik til kommunestyret.

Ett nytt system for innkreving av vannavgift vil også åpne for at hustander har vannmålere og ved siden av å betale en fastsum, betaler kun for det vannet de bruker. Dermed kan en god del få redusert summen de betaler for å ha kommunalt vann på Frøya. Grytvik opplyste at han regner med å ha forslaget til ny regulativ klart til politisk behandling innen påske i år.

Det var et enstemmig kommunestyre som vedtok avløpsplanen. Hvis man velger å bygge renseanlegg ( i stedet for mekaniske slamavskillere) for Sistranda og Hammarvika, vil dette alene bety investeringer for 70 millioner kroner.

Boligdispensasjoner har sprengt avløps-kapasiteten

Diskusjonen om avløpsplanen avdekket også at kommunen gjennom sin dispensasjonspraksis for boliger har gjort at nye kloakkanlegg allerede er for små. Dette gjelder det nye boligfeltet Beinskardet på Sistranda, der det er gitt tillatelse til å bygge flere boenheter enn planen, og dermed hva kloakkanlegget er dimensjonert for. Det ble også bekreftet at utbyggingen rundt Rabben Marina var blitt koblet på det samme systemet. Kommunestyret vil at dette skal bli en sak for kontrollutvalget.

Saksbehandler Bjørnar Grutvik fikk refs etter å ha uttalt at han mente politikerne burde vist større interesse for konsekvenser av å gi dispensasjoner.

- Jeg har sett gjennom en del av dispensasjonsakene vi har hatt opp, og der finner jeg ingenting i saksframleggene om vann og avløpssituasjonen. Så i stedet for å rette dette mot oss politikere, så må rådmannen se på om administrasjonen har forsømt seg her, sa Kristin Reppe Storø (Ap).